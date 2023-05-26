Рогов сообщил о массированном ударе ВСУ по Бердянску

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску. Об этом сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Были ли это британские ракеты Storm Shadow или что-то другое – пока неизвестно", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте взрывов работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал, как уточнил губернатор региона Александр Богомаз.