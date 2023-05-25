ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. Оперативные службы работают на месте", – отметил он.

До этого беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Суджанском районе Курской области. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь.

Ранее сообщалось, что под обстрелом ВСУ оказалось село Гордеевка в Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, около 400 человек остались без света. По словам главы региона, взрыв повредил грузовой автомобиль и экскаватор, которые проводили работы по укреплению границы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.