Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC"

За минувшую ночь средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили украинские БПЛА в Крыму. Также силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, жертвы и пострадавшие отсутствуют. Кроме того, глава Крыма призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

До этого глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Крым является легитимной частью России. Она напомнила, что Крым был российским в течение двух веков и только 60 лет – украинским, и то после того, как "его передал диктатор по своему капризу".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан.

Также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.