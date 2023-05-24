Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России

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Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает Крым легитимной частью России, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что Крым был российским в течение двух веков и только 60 лет – украинским, и то после того, как "его передал диктатор по своему капризу".

"Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России. У меня есть собственные впечатления от поездок в Крым, где я много общалась с его жителями и могла констатировать, что они гораздо больше чувствуют себя частью России", – сказала политик.

Ле Пен также подчеркнула, что беженцев из Крыма нет – никто не покидал его территорию после референдума.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.