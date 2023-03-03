Генералы США и Украины провели "настольные" учения по наступлению ВСУ – СМИ

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Генералы США и Украины организовали несколько раундов штабных учений, в ходе которых отрабатывали возможное наступление ВСУ. По информации New York Times, "настольные" учения с применением карт местности состоялись в Германии.

"Во время военных игр их участники отрепетировали ряд вариантов наступления, о котором лидер Украины Владимир Зеленский сигнализирует уже некоторое время. Эти занятия, на которых в четверг присутствовали самые высокопоставленные генералы США, ответственные за оказание помощи Украине, были проведены для выработки стратегии", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что командование украинских войск примет окончательное решение по стратегии и срокам наступления, а американские генералы будут действовать лишь в качестве консультантов.

Главнокомандующий американской армией в Европе генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что ВСУ продемонстрировали "феноменальную адаптивность".

"Мы собираемся помочь им адаптироваться в еще большей степени", – указал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев "будет только за" возвращение Крыма в состав Украины. Он добавил, что страна будет продолжать вооруженное противостояние с Россией до тех пор, пока она не вернет под контроль все потерянные территории.

В свою очередь, Дмитрий Песков отметил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. Он ответил на вопрос, могут ли российские власти вообразить какие-либо обстоятельства, при которых полуостров мог бы вновь стать частью соседнего государства.

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