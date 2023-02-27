В Госдуме назвали пропагандистским ходом планы США пересмотреть статус Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Планы американской стороны в будущем поднять вопрос принадлежности Крыма являются пропагандистским ходом. Так первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Российский парламентарий отметил, что мир часто слышал заявления Владимира Зеленского, что в скором времени начнется наступление на полуостров.

"Американские военные и Госдеп неоднократно, особенно в последнее время, делают заявления по поводу возможного перенесения конфликта в Крым. Они понимают, что это невозможно. Несмотря на огромные поставки оружия, у Украины нет возможности это организовать", – цитирует депутата "Лента.ру".

Ранее в интервью телеканалу NBC News Салливан заявил, что на данный момент украинские власти должны сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач, чтобы у ВСУ с помощью США появилось преимущество на фронте. Вопрос принадлежности Крыма, считает американский политик, обязательно поднимут в будущем.



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