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Президент США Джозеф Байден сообщил, что захват Украиной Крыма может затянуться. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Байден отметил, что перед тем, как Украина сможет захватить Крым, возможен "переходный период".

"Не все сразу", – заявил он.

Американский президент также сообщил, что в США не будут диктовать Украине, когда заканчивать конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон предоставит Киеву решать, каким быть конечному результату конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма. Он подчеркнул, что киевский режим ведет техническую подготовку и отправляет военных на тренировку в союзные страны.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в ответ на заявление Зеленского заявила, что "западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги". Она сообщила, что попытка захвата украинскими войсками Крыма приведет к началу третьей мировой войны.

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