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Попытка захвата украинскими войсками Крыма приведет к началу третьей мировой войны. С таким заявлением выступила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся к военному захвату полуострова.

"Такие высказывания по захвату Крыма Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым - это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки", – приводит слова Гридчиной РИА Новости.

Ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин поддержал создание в Крыму фортификационной линии. Создание оборонительной линии Аксенов назвал предупредительной мерой.

Обозреватель журнала Time Филип Шорт считает, что США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы та перестала думать о возвращении территорий. По мнению обозревателя, продвижение ВСУ в Крым, который Россия считает своим, приведет к эскалации конфликта, которой Вашингтон старается избежать.

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