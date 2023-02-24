США могут дать Украине денег, чтобы та смирилась с территориальными потерями – СМИ

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США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы та перестала думать о возвращении территорий. Такое мнение выразил обозреватель журнала Time Филип Шорт, сообщает РИА Новости.

"У Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться (с потерей территорий. – Прим. ред.). Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении", – отметил журналист.

По его мнению, продвижение ВСУ в тот же Крым, который Москва считает своим, приведет к эскалации конфликта, которой так старается избежать Вашингтон. Россия не может проиграть, отмечает Шорт, поэтому присоединенные территории, вероятно, останутся за ней.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что в Женеве сейчас якобы идут переговоры по ситуации вокруг Украины. Пока процесс проходит на очень высоком уровне и организован в условиях "максимальной осмотрительности", утверждает министр.



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