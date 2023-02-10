Украина готова использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму – СМИ

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Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Times.

В издании уточняют, что в правительстве Великобритании обсуждается вопрос, сколько ракет Лондон сможет передать на Украину.

Согласно заявлению собеседника газеты, слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении военных объектов России "в глубине оккупированных территорий" подразумевают именно возможно нанесения ударов по Крыму.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожать объекты, которые "наносят ущерб стране". При этом он подчеркнул, что имеет в виду "определенные пункты, которые, допустим, есть в России".

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за любой атакой на Крым со стороны иностранных государств последует неизбежное возмездие. Он сообщил, что подобные нападения на Россию "встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида".

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