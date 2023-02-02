Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине – СМИ

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В Пентагоне считают, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем шансов вернуть контроль над Крымом, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей ведомства.

Отмечается, якобы такое предположение прозвучало на секретном брифинге для комитета палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе США. При этом не указывается, что заставило докладчиков так оценить ситуацию.

Источник издания отметил, что брифинг был более двусмысленным, но основная мысль заключалась в том, что никто не сможет гарантировать Киеву победы в наступлении с целью вернуть себе территории. Как пишет издание, такая позиция разочарует Киев, который надеется вернуть под свой контроль полуостров и ставит это одной из главных целей.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась комментировать секретные брифинги, говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях. При этом она назвала "выдающимися" действия украинских войск", подчеркнув, что они "говорят сами за себя".

В начале ноября прошлого года СМИ сообщали, что в Киеве осуществляют разработку плана по захвату Крыма. Отмечалось, что ответственной за это стала постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она рассказала журналистам, что помогать в этом вопросе администрации украинского президента будут подпольные организации, созданные на полуострове.

После этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым. По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.



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