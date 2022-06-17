Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем

Фото: depositphotos/bloodua

Представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились. Теперь Украина будет добиваться этого военным путем, сообщает РИА Новости.

"Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины", – сказала Ташева в телеэфире.

По ее словам, при реализации любых планов вернуть Крым первыми на территорию полуострова будут заходить украинские военные. Она добавила, что, если Киеву удастся захватить Крым, россиян, переехавших туда после его воссоединения с Россией, выдворят.

Ключевой позицией Киева Ташева назвала "возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны" и откат к границам 1991 года. Она отметила, что некоторые лидеры государств пытаются склонять украинские власти к компромиссам в этом вопросе, однако Киев на них не соглашается.

С марта 2021 года ключевым инструментом стратегии Киева по "деоккупации Крыма" назывался переговорный процесс. Однако данные различных источников и свидетельства, выявленные в ходе начатой в феврале 2022 года спецоперации РФ, говорят о том, что Украина готовила агрессию в отношении Крыма и Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

