Макрон не исключил визита в Россию в ближайшее время

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Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил, что допускает поездку в Россию. В свою очередь он отметил, что для этого необходимо подготовить "предварительные условия".

Кроме того, французский лидер подчеркнул необходимость продолжения диалога с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Встреча проходит в Киеве.

Уточняется, что Зеленский встретил Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.

Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидеров Германии, Франции и Италии, подчеркнул, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.

