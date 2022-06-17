Макрон не исключил визита в Россию в ближайшее время

Фото: depositphotos/vverve
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил, что допускает поездку в Россию. В свою очередь он отметил, что для этого необходимо подготовить "предварительные условия".
Кроме того, французский лидер подчеркнул необходимость продолжения диалога с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Встреча проходит в Киеве.
Уточняется, что Зеленский встретил Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.
Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидеров Германии, Франции и Италии, подчеркнул, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: