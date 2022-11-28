Украинский генерал заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма на 2023 год

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Киев готовил операцию по возвращению Крыма на 2023 год. Об этом замглавы оборонного комитета Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил The Economist.

По его словам, впереди у Украины много сражений, которые "сначала нужно выиграть", поэтому начало операции по возвращению Крыма – другой вопрос. Он подчеркнул, что остается в курсе процесса планирования дальнейших действий ВСУ.

Забродский подчеркнул, что тактика Украины может сработать. При этом он добавил, что Киев не будет атаковать "в лоб". Генерал-лейтенант считает, что асимметричные уловки могут быть противопоставлены преимуществу Москвы на море и в воздухе. Сначала Киев сосредоточится на других направлениях, в частности на Крымском мосту.

Ранее издание The Economist написало, что попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом. По данным СМИ, ВСУ понимают, что ключом к успеху Киева являются поставляемые США вооружения.



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