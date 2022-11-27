Попытка Украины вернуть Крым может привести к расколу с Западом – СМИ

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Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом. Об этом сообщает The Economist.

Издание напомнило слова председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что успех Киева в Крыму вряд ли возможен в ближайшее время. При этом Вооруженные силы Украины осознают, что поставляемое США оружие является ключом к возможному успеху Киева.

По данным СМИ, украинские политические лидеры в частном порядке признают сложность возвращения в состав страны Донбасса и Крыма. Издание считает, что президент Владимир Зеленский загоняет себя в угол заявлениями о возвращении Крыма.

"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием – и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выступит "за" возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. По его словам, он готов рассмотреть любые варианты, за исключением тех, которые предполагают принадлежность полуострова к РФ.



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