Фото: president.gov.ua

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует пытаться возвращать утраченные территории. Об этом сообщил журналист Самид Баша в статье для South China Morning Post.

Обозреватель уточнил, что требования политика являются невыполнимыми, и Владимир Путин не пойдет не на одно из них. Поэтому Киеву следовало бы отказаться от своих претензий на новые субъекты РФ, чтобы достичь мира.

Баша также назвал украинскую власть неразумной. Журналист подчеркнул, что руководство государства "ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли".

Ранее Зеленский заявил, что он может рассмотреть любые варианты возвращения Крыма в состав Украины, даже невоенные методы, за исключением тех вариантов, что предполагают принадлежность полуострова к РФ.

При этом он подчеркнул, что Киев продолжит вооруженное противостояние с Москвой, пока не вернет под контроль все потерянные территории.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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