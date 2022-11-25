В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма невоенным путем

Фото: president.gov.ua

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма невоенным путем свидетельствуют о нежелании и неспособности Киева решить вопрос мирным путем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российские СМИ неправильно передали суть высказываний украинского лидера. Песков пояснил, что журналисты написали практически о готовности Зеленского решить проблему мирными переговорами.

"Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, еще до начала СВО, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. И де-факто Украина от этого не отказалась", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что Москва ассоциирует эту тему с отчуждением российской территории. По его словам, другого понимания "здесь быть не может".

Ранее Зеленский заявил о готовности рассмотреть любые варианты возвращения Крыма в состав Украины, даже невоенные методы, за исключением тех вариантов, что предполагают принадлежность полуострова к России. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев продолжит вооруженное противостояние с Москвой, пока не вернет под контроль все потерянные территории.



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