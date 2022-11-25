В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем

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Слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма с помощью невоенной кампании скрывают за собой прощупывание реакции общественности на предмет переговоров с российской стороной. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на вице-спикера парламента полуострова Владимира Бобкова.

По словам депутата, Зеленский своим категорическим отказом от переговоров с Россией загнал себя в угол, на законном уровне запретив Украине диалог с Москвой. Бобков считает, что впоследствии Киев так или иначе вернется к контактам с Кремлем.

Парламентарий подчеркнул, что спецоперация требует жестких шагов в сторону Украины, однако это не попытка российской стороны воздать за террористические угрозы. Речь идет о том, чтобы призвать Киев к выполнению всех требований, считает Бобков.

"По мере усугубления ситуации со стороны Зеленского все чаще будут звучать разного толка заявления о переговорах", – прокомментировал депутат.

Кроме того, Бобков усомнился, пойдет ли сама российская сторона на диалог. По его мнению, сейчас переговоры станут невыгодными из-за преобладания на Запорожье и Херсоне боевиков ВСУ.

Ранее Зеленский выразил мнение, что Киев будет готов к любому сценарию по Крыму, кроме как того, что полуостров может остаться в составе РФ.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина будет продолжать вооруженное противостояние с Россией до тех пор, пока она не вернет под контроль все потерянные территории.

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