В Крыму прокомментировали заявления Киева о наступлении на полуостров

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал заявление Киева о наступлении на полуостров неадекватным и не имеющим ничего общего с реальностью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее", – сказал политик.

При этом Константинов выразил мнение, что от нынешней власти на Украине ничего хорошего ожидать не стоит.

"Нам нужно уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию, которая сегодня является фактором агрессии, объединяет их общество, из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах", – добавил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако конкретных действий по данной операции политик не сообщил.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев после этого заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан, чтобы наступать на полуостров. По его мнению, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!