Высокий уровень террористической опасности продлили в ряде районов Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ряде районов Крыма продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы", – написал он.

По словам главы региона, высокий уровень террористической опасности продолжает действовать на объектах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленности, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

До этого желтый уровень террористической опасности в ряде районов полуострова продлевали до 22 ноября.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако точных действий по данной операции политик не сообщил.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев после этого заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан, чтобы наступать на Крым. По его мнению, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом. Поэтому, как считает Бондарев, дальше слов у Киева дело не пойдет.

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