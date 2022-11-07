Высокий уровень террористической опасности продлили в ряде районов Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ряде регионов Крыма действие высокого уровня террористической опасности продлено до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.



"В частности, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также (на территории. – Прим. ред.) Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", – написал Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что желтый уровень террористической опасности продолжает действовать на объектах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленности, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее издание The Hill сообщило, что если Киев решит напасть на Крым, это обернется для него катастрофическим провалом.

В статье упомянули, что Украина до этого совершила попытку нападения на Крым, устроив теракт на Крымском мосту. Помимо этого, попыткой стала атака кораблей в Севастополе беспилотниками.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует отправиться в Крым, чтобы увидеть море. При этом он заявил, что зимой на море делать нечего, поэтому намерен посетить регион в теплое время года.

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