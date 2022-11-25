25 ноября, 20:18Политика
Захарова оценила слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть ради вступления в ЕС
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале оценила заявление жены президента Украины о готовности граждан страны терпеть неудобства.
Ранее Елена Зеленская заявила, что зима может стать сложным испытанием для населения Украины, но соцопрос показал, что более 90% опрошенных готовы переждать сложности ради перспективы вступления в Евросоюз.
"Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно", – написала Захарова, сославшись на отсутствие указания на источник исследования.
В июне 2022 года Европарламент принял резолюцию, которая поддерживала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Документ поддержали 529 евродепутатов.
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