Захарова оценила слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть ради вступления в ЕС

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале оценила заявление жены президента Украины о готовности граждан страны терпеть неудобства.

Ранее Елена Зеленская заявила, что зима может стать сложным испытанием для населения Украины, но соцопрос показал, что более 90% опрошенных готовы переждать сложности ради перспективы вступления в Евросоюз.

"Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно", – написала Захарова, сославшись на отсутствие указания на источник исследования.

В июне 2022 года Европарламент принял резолюцию, которая поддерживала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Документ поддержали 529 евродепутатов.

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