16:47Политика
Жена Зеленского рассказала, на что готовы украинцы ради членства в ЕС
Фото: ТАСС/Zuma
Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, на что готовы граждане страны ради ее вступления в Евросоюз.
"Украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС", – заявила супруга украинского лидера.
Зеленская отметила, что уже сейчас граждане страны пережили многие трудности, а в перспективе могут столкнуться с проблемами нехватки отопления зимой.
Однако первая леди Украины не уточнила, кто проводил социологический опрос и сколько граждан страны приняли в нем участие.
В июне 2022 года Европарламент принял резолюцию, которая поддерживала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Документ поддержали 529 евродепутатов.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, большинство украинцев в вопросе присоединения страны к ЕС питают необоснованные надежды и отказываются признавать реальность.
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