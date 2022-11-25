Жена Зеленского рассказала, на что готовы украинцы ради членства в ЕС

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Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, на что готовы граждане страны ради ее вступления в Евросоюз.

"Украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС", – заявила супруга украинского лидера.

Зеленская отметила, что уже сейчас граждане страны пережили многие трудности, а в перспективе могут столкнуться с проблемами нехватки отопления зимой.

Однако первая леди Украины не уточнила, кто проводил социологический опрос и сколько граждан страны приняли в нем участие.

В июне 2022 года Европарламент принял резолюцию, которая поддерживала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Документ поддержали 529 евродепутатов.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, большинство украинцев в вопросе присоединения страны к ЕС питают необоснованные надежды и отказываются признавать реальность.

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