Политолог заявил, что Украина использует тему Крыма для получения денег с Запада

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Украинской стороне не нужен Крым, тема с возвращением полуострова является поводом для запроса денег от Запада и санкций против РФ, считает директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Об этом сообщает телеканал "360".

По его мнению, это связано с тем, что большинство государств не признают Крым как российскую территорию и считают его аннексированным.

"Это дает украинцам возможность постоянно демонстрировать, что они были обижены Россией – у них отняли "золотоносный Крым"! Повод для постоянных просьб к западным странам–союзникам дать денег, войска, вооружение, дипломатическую поддержку", – поделился Подлесный.

Стоит понимать, считает политолог, что Украина сразу же нападет на полуостров, как только у нее появится такая возможность. Если американская сторона все же поставит свои HIMARS с дальностью до 300 километров, их точно применят для атаки Крыма, утверждает Подлесный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к любому сценарию по Крыму, кроме как того, что полуостров может остаться в составе РФ. Украинский лидер считает, что готов обсуждать возвращение территории невоенным путем.

В Кремле прокомментировали эти слова, отметив, что Зеленский все еще не готов урегулировать конфликт мирным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ассоциирует эту тему с отчуждением российской территории.



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