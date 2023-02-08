Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ударов по объектам в России

Фото: AP/TASS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожать объекты, которые наносят ущерб стране, даже если они находятся на территории РФ. Об этом пишет Reuters.

"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты", – сказал он, говоря об "определенных пунктах, которые, допустим, есть в России".

При этом ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк опровергал удары Украины по России. Он заявлял, что все западное вооружение, которое получает Киев, используется только для обороны.

До этого представитель президента Украины Федор Вениславский заявил, что Киев не станет гарантировать, что не будет применять западное вооружение против целей на территории России. Он назвал законными военными целями Украины в том числе и Москву.

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