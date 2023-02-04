США нарушили свое обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB на Украину

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США нарушили свое обещание, объявив о поставке дальнобойных ракет GLSDB на Украину, сообщил обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

По его словам, судя по заявлениям лидеров Запада, они хотят добиться победы Украины уже в 2023 году. Неделю назад западные политики обещали отправить в Киев тяжелую бронетехнику, в том числе танки, БМП и бронетранспортеры. Теперь речь идет о ракетах GLSDB.

"Дальность этого оружия позволяет обстреливать Крым и другие приграничные регионы России. Американцы оставляют на усмотрение Киева возможные удары по полуострову", – подчеркнул обозреватель.

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что с такими боеприпасами российские ВС еще не сталкивались. При этом возможность борьбы с ними заложена в системы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1".

Ранее министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона продумывает шаги, чтобы обеспечить украинские потребности, в том числе по вопросу дальнобойных ракет.

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