США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности – СМИ

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США потребуется около девяти месяцев, чтобы поставить Украине первую партию ракет GLSDB, которую Вашингтон может включить в новый пакет помощи украинской армии, сообщает агентство Bloomberg.

Этот снаряд с максимальной дальностью около 150 километров оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что в ближайшее время украинские войска не смогут ввести это военное оборудование в эксплуатацию, поскольку после заключения контракта на реализацию поставок потребуется время.

Штаты также хотят включить в следующий пакет военной помощи противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur и вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot. На их поставки уйдет меньше времени.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что в него войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят ход спецоперации. При этом он признал, что такой шаг Вашингтона ведет к росту эскалации и нагнетанию напряженности.

Вместе с тем Песков уточнил, что Москва преследует главную цель – продолжать СВО.



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