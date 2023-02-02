Европарламент призвал рассмотреть возможность поставок Украине самолетов и ракет

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Европарламент предложил отправить Киеву боевые самолеты и ракеты. Законодательный и представительный орган ЕС призвал рассмотреть такую возможность. Об этом свидетельствует резолюция ЕП, которую приняли 2 февраля в рамках спецсессии.

В документе отмечается, что Европарламент приветствует решения ряда стран о поставках танков на Украину.

"(Европарламент. – Прим. ред.) настаивает на том, чтобы подготовка экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия", – говорится в материале.

Уточняется, что резолюция не является обязательной к исполнению.

25 января президент США Джо Байден сообщил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Глава государства уточнил, что на поставки потребуется время, но вскоре уже начнется подготовка украинских военных.

В этот же день Германия заявила, что передаст украинской стороне танки Leopard. Также страна предоставит другим государствам разрешение на их реэкспорт. Сначала Киеву передадут роту в составе 14 танков Leopard 2A6.

Кроме того, отмечалось, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что в него войдут ракеты большей дальности и другие боеприпасы и оружие.

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