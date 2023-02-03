03 февраля, 21:50Политика
Песков высказался по поводу заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет GLSDB Киеву.
"Важно не забывать вчерашнее заявление (Владимира. – Прим. ред.) Путина в Волгограде", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Накануне Путин заявил, что те, кто рассчитывает одержать над РФ победу на поле боя, втягивая страны Европы, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, не понимают, что современная война будет для них совсем другой.
Новый пакет помощи Соединенных Штатов Украине будет включать дальнобойные боеприпасы GLSDB, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"В рамках нового пакета помощи Украине мы намерены отправить бомбы GLSDB", – цитирует РИА Новости слова Райдера.
По словам пресс-секретаря Пентагона, Вашингтон оставляет на усмотрение Украины возможность ударов снарядами по Крыму.
Спикер отметил, что поставки снарядов дальнего действия позволят ВСУ защитить Украину и вернуть свои территории.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов.
Непосредственно из запасов Пентагона будет выделено 425 миллионов долларов, еще 1,75 миллиарда будут направлены на закупку вооружений у поставщиков.
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