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Представитель президента Украины Федор Вениславский заявил, что Киев не станет гарантировать, что не будет применять западное вооружение против целей на территории России. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

Вениславский добавил, что Украина считает законными военными целями все территории и локации, где Россия хранит свое вооружение, в том числе Москву. Однако он не ответил, собирается ли Украина нападать на эти территории. По его словам, решение зависит от военного руководства в Киеве.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи Украине, заявил, что Вашингтон не видит границ, стремясь нанести России стратегическое поражение, а передача Киеву все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США.

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