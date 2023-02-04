Посол РФ в США прокомментировал решение Пентагона поставить Киеву дальнобойные ракеты

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Вашингтон не видит границ, стремясь нанести России стратегическое поражение, а передача Киеву все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

По словам Антонова, Соединенные Штаты поставили на "украинскую карту" почти все, в том числе собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат.

"Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, – это наша родина, которую мы будем защищать всеми силами", – приводятся слова дипломата в пресс-службе посольства.

Антонов подчеркнул, что любые попытки нанести урон РФ обречены на провал. В связи с этим, по его мнению, чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится конфликт.

Ранее министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона продумывает шаги, чтобы обеспечить украинские потребности, в том числе по вопросу дальнобойных ракет.

Новости часа: новый пакет военной помощи США Киеву включает ЗРК HAWK

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