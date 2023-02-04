Политолог рассказал, что западной бронетехники Украине хватит на один квартал боев

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Военной техники, которую направят западные страны Киеву, хватит Украине на один квартал боев. Таким мнением поделился польский политолог Кристиан Холащинский в эфире Radio Maryja.

По словам политолога, в данный момент речь идет примерно о 150-170 танках и боевых машинах, которые Запад передаст Киеву. При этом, как заявил Холащинский, с начала конфликта Украина потеряла около 550 единиц бронетехники различных видов.

В связи с этим польский политолог сделал вывод, что 170 боевых машин украинской стороне хватит на один квартал боев.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи Украине, заявил, что Вашингтон не видит границ, стремясь нанести России стратегическое поражение, а передача Киеву все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США.

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