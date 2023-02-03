Польский корреспондент заявил, что на Украине через полгода начнется снарядный голод

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Польский военный корреспондент Марцин Вырвал в своей статье заявил, что киевский режим начнет испытывать нехватку снарядов и ее критическая отметка настанет через полгода. Материал опубликован на польском портале Onet.pl.

Военный корреспондент отметил, что российское руководство поставило промышленные мощности на военные рельсы. В связи с этим у России имеется достаточное количество боеприпасов для проведения СВО.

"Говорят, в таком темпе – если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, – примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами", – написал в статье Вырвал.

Эксперт добавил, что США хотят увеличить производство ракет на 500–600%, но примерно через год или два. Этого времени нет, заявил Вырвал.

Корреспондент уточнил, что Россия делает все необходимое для увеличения военных возможностей, поэтому нет признаков, что они могут закончиться.

"У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения", – отметил журналист.

Украина напрямую зависит от поставок США. Штаты производят каждый месяц порядка 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, но Вооруженные силы Украины ежедневно используют почти 5 тысяч боеприпасов. Таким образом, 15 тысяч снарядов ВСУ хватает на 3 дня.

Ранее сообщалось, что США потребуется около девяти месяцев, чтобы поставить Украине первую партию ракет GLSDB, которую Вашингтон может включить в новый пакет помощи украинской армии.

Штаты также хотят включить в следующий пакет военной помощи противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur и вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot. На их поставки уйдет меньше времени.



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