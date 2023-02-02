Лавров заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное для РФ расстояние

Фото: kremlin.ru

Чем дальнобойнее оружие передадут Киеву из западных государств, тем дальше его необходимо отодвинуть от территорий России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", – цитирует его ТАСС.

Западные государства за последние дни заявили об очередных поставках Украине оружия. Так, в СМИ сообщалось, что американская сторона готовит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предполагается, что в него войдут ракеты большей дальности.

Кроме того, 25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams. Для передачи оружия потребуется время, однако после этого стартует подготовка солдат ВСУ, подчеркнул он.

В этот же день Германия заявила, что передаст украинской стороне танки Leopard. Также страна предоставит другим государствам разрешение на их реэкспорт. Сначала Киеву передадут роту в составе 14 танков Leopard 2A6.

Между тем в Кремле прокомментировали возможные поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркнув, что это не изменит ход СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобный шаг со стороны США может стать причиной роста эскалации.

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