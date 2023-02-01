Депутат Госдумы предположил, что позволит остановить экспансию США

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Остановить политическое и экономической влияние Соединенных Штатов на мировые страны можно путем объединения здравомыслящих стран вокруг России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США и поставить точку в их диктате и желании вершить судьбы целых стран и народов", – цитирует его РИА Новости.

Шеремет считает, что Штаты являются причастными практически к каждому террористическому инциденту в мировых странах. К подобным он отнес недавний теракт в Иране.

Основным виновником теракта на военном заводе в Иране в Тегеране посчитали Израиль. Как уточнил высокопоставленный иранский чиновник, на это указывают данные, полученные в ходе расследования. СМИ предполагали, что для достижения целей теракта Израиль призвал к участию в атаке США.



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