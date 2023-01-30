В Иране считают Израиль причастным к атаке беспилотников на военный завод – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Предварительные данные, полученные в ходе расследования, указывают, что Израиль является причастным к атаке беспилотников на военный завод в Исфахане в Иране. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено", – сообщил представитель Ирана в эфире телеканала.

Высокопоставленный чиновник исламского государства также подтвердил информацию о запуске БПЛА с территории Ирана, о чем ранее сообщал телеканал Al Arabiya.

Мощный взрыв на складе с боеприпасами Минобороны Израиля в городе Исфахан в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел в ночь на 29 января. Один из дронов удалось сбить ПВО, еще два уничтожили военные.

Позже в СМИ появилась информация о причастности к происшествию Израиля. Предполагалось, что подобным образом Израиль начал специальную военную операцию против Ирана. Государство имело цель вывести из строя военно-промышленные объекты Ирана при помощи США.

В свою очередь, в Кремле осудили атаку беспилотников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ анализирует произошедшее для получения более детальных сведений.



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