В Кремле осудили атаку беспилотников в Иране

Фото: kremlin.ru

В Кремле осуждают любые действия, подобные атаке беспилотников в Иране, направленные против суверенного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

У представителя Кремля спросили, есть ли у Москвы информация, кто может стоять за произошедшим в Иране. В ответ же Песков отметил, что российские службы анализируют информацию для получения более-менее полной картины случившегося.

В ночь на 29 января в Иране произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами министерства обороны в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Комплекс ПВО сбил один из дронов, а два других перехватили военные и взорвали.

Позже СМИ написали, что удары были нанесены Израилем, который таким образом начал военную спецоперацию против Ирана. При этом целью Иерусалима называлось уничтожение военной инфраструктуры страны. Кроме того, в атаке также якобы участвовала авиация США.

Спустя время издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников подтвердило, что удары по военному объекту Ирана были нанесены Израилем. Отмечалось, что Вашингтон и Иерусалим начали прорабатывать новые способы противодействия развитию сотрудничества между РФ и Ираном.



Политолог прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране

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