Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране – СМИ

Фото: телеграм-канал Ateo Breaking

Атака беспилотников на военный склад с баллистическими ракетами в иранском Исфахане была осуществлена при участии авиации США. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, целью атаки было нанесение удара по предприятиям, производящим баллистические ракеты.

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что один из дронов удалось сбить, а два других – перехватить и уничтожить.

Позже телеканал Al-Arabiya сообщил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Как утверждает издание, они якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

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