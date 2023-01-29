Израиль начал военную операцию против Ирана – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Горностаев

Израиль осуществляет военную спецоперацию против Ирана, на территории последнего минувшей ночью произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены военные самолеты. Об этом пишет Al Arabia.

"Израиль начал спецоперацию в Иране", – говорится в одном из сообщений издания.

По данным Al Arabia, израильские БПЛА нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Отмечается, что целью Израиля станет уничтожение военной инфраструктуры Израиля.

Иерусалим о начале каких-либо действий не объявлял. А Тегеран между тем официально о взрывах не сообщал.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что один из дронов удалось сбить, а два других – перехватить и уничтожить.



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