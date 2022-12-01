В США предупредили Турцию о недопустимости новой военной операции в Сирии

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Пентагон не поддерживает военные действия Турции в отношении Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

Беспокойство в отношении ситуации выразил глава Пентагона Ллойд Остин. В обращении к министру обороны Турции Хулуси Акару он заявил, что американское ведомство выступает резко против проведения боевых действий и крайне обеспокоено положением солдат США.

"Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что министерство обороны резко против новой военной операции Турции в Сирии", – говорится в сообщении американского ведомства.

При этом Остин заявил о важности стратегических взаимоотношений между США и Турцией и выразил соболезнования в связи с произошедшими в Стамбуле терактами.

В ночь на 20 ноября Турция совершила удары по курдским районам Сирии и Ирака. Как сообщили представители власти государства, действия были направленны на нейтрализацию Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турции.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины проведения специальной операции в Сирии и Ираке, заявив, что РФ отказалась выполнять обязательства по уничтожению террористов в регионах.

Однако спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что инициаторами сложившейся ситуации могли стать США. По его словам, Штаты намерено предприняли ряд действий с целью "расшатать" ситуацию.



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