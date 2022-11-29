Турция требует от курдов покинуть три города в Сирии – СМИ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анкара выступила с требованием к курдским формированиям Сирийских демократических сил покинуть 3 города в Алеппо. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на информированные источники в Турции.

"Анкара потребовала вывода Сирийских демократических сил из Манбиджа, Айн-аль-Араба и Телль-Рифата", – говорится в сообщении.

Как уточнили осведомленные источники, турецкое правительство высказало согласие на возвращение институтов государственной власти Сирии.

Собеседники телеканала заявили, что в настоящее время Москва работает с целью удовлетворить условия Анкары для дальнейшего избежания эскалации конфликта. При этом Турция установила временные рамки для выполнения поставленных требований.

В ночь на 20 ноября Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака. По сообщению правительства Анкары, подобные действия были направленны на нейтрализацию Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турции.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины проведения специальной операции в Сирии и Ираке, заявив, что РФ отказалась выполнять обязательства по уничтожению террористов в регионах.

Он добавил, что Анкара может самостоятельно принимать решения, если те касаются решения проблем в Сирии и Ираке.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев выдвинул предположение, что за началом активной деятельности приверженцев РПК в Сирии и Ираке могут стоять США. По его словам, действия могли быть спланированы намеренно для дальнейшего расшатывания ситуации.



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