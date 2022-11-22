Эрдоган не исключил возможности введения танков и артиллерии в Сирию

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения трансграничной наземной операции в Сирии против базирующихся там сил запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем имена, места и профили террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", – заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что была проведена линия безопасности вдоль границ Турции с Ираком и Сирией.

"Последние несколько дней наши самолеты и беспилотники находятся над головами террористов, мы всех их уничтожим", – добавил Эрдоган.

В ночь на 20 ноября Анкара атаковала курдские районы: четыре – в Сирии и по одному – в Ираке. "Коготь-Меч" решили провести, по заявлению Анкары, с целью нейтрализации запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, член которой ранее призналась в связях с ней после совершения теракта в Стамбуле.

После проведения операции Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что за два дня в Ираке и Сирии были нейтрализованы 184 боевика.

Москва, в свою очередь, порекомендовала Анкаре сдерживать атаки для предотвращения эскалации.

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