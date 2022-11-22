МО Турции сообщило о ликвидации 184 боевиков в Ираке и Сирии за два дня

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За два дня операции "Коготь-Меч" в Ираке и Сирии были ликвидированы 184 боевика, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы ожидаем, что эта цифра будет и дальше расти. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", – цитирует заявление Акара пресс-служба МО Турции.

В ночь на 20 ноября Анкара нанесла удары по курдским районам: по четырем – в Сирии и по одному – в Ираке. Отмечалось, что удары были нанесены с целью нейтрализовать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

21 ноября министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВС предпринимают ответные меры на ракетные удары по городам республики, которые находятся на границе с Сирией.

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