Эрдоган объяснил удары в Сирии отказом России уничтожать террористов

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины проведения специальной операции на севере Сирии. По его словам, она была организована из-за отказа РФ в уничтожении террористов в регионе, передает Daily Sabah.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая, согласно нашей сочинской договоренности 2019 года, несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг", – заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция не готова молчать и примет решения в отношении террористов самостоятельно. По его словам, операция в районе Кобани будет продолжена.

В ночь с 19 на 20 ноября Турция нанесла удары по курдским районам: по четырем – в Сирии и по одному – в Ираке. По данным оборонного ведомства Турции, удары были нанесены с целью нейтрализовать Рабочую партию Курдистана.

До этого Турция выяснила причастность женщины, оставившей бомбу на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, к РПК. В результате произошедшего теракта погибли шесть человек, еще 81 пострадал.



Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал видео с моментом закладки бомбы в Стамбуле

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