13:41Происшествия
Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией
Фото: телеграм-канал Readovka
Представители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли город Каркамыш на границе с Сирией, сообщает портал Superhaber.
По данным источника, в результате удара пострадала школа, несколько домов в районном центре и грузовой автомобиль, который находился у пограничных ворот города.
Также уточняется, что при ЧП несколько человек были ранены. В настоящее время на место обстрела выехали медики.
В ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие ВВС нанесли удар по курдским районам: по четырем в Сирии и по одному в Ираке.
Сообщалось, что данные действия были осуществлены в рамках операции "Коготь-меч" с целью нейтрализации запрещенной в Турции РПК, Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.
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