Турецкий беспилотник атаковал штаб курдов рядом с базой США в Хасеке – СМИ

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Турецкий ударный беспилотник атаковал штаб курдской коалиции "Силы демократической Сирии" в провинции Хасеке на северо-востоке САР. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что объект расположен рядом с военной базой США. В момент удара в штабе находился командир СДС Мазлюм Абди, который призвал американское командование провести срочное совещание в связи с инцидентом.

Накануне турецкий беспилотник нанес удар по центру подготовки курдских бойцов в Хасеке. Отмечалось, что в нем работают американские инструкторы. О погибших в результате атаки не сообщалось.

После теракта в Стамбуле Турция в ночь на 20 ноября нанесла удары по районам Сирии, подконтрольным силам Рабочей партии Курдистана. Операция была проведена с целью нейтрализации партии, Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

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