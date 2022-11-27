Отношения Москвы и Анкары позволяют через диалог решать разногласия – Песков

Фото: depositphotos/Alexis84

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Россией и Турцией могут быть решены в процессе диалога. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

"По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что впоследствии турецкий лидер, а также представители России заявляли о неудовлетворенности выполнения договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что разногласия сторонам удается решить не путем конфронтации, а путем переговоров.

Ранее в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причины организации спецоперации на севере Сирии. Он заявил, что российская сторона якобы отказалась от уничтожения террористов в этом регионе.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев позже заявил, что Россия попросила турецкую сторону быть более сдержанной во избежание эскалации в регионе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!