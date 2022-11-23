Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно решать проблемы в Сирии и Ираке

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве страны самостоятельно решать проблемы в Сирии и Ираке.

"Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция приложит необходимые усилия в целях защиты собственных границ. Удары Вооруженных сил страны по Сирии и Ираку он назвал только началом.

При этом, как отметил президент Турции, правительственным структурам Сирии и Ирака не следует опасаться действий страны, поскольку Анкара намерена обеспечить территориальную целостность государств.

В ночь на 20 ноября Турция нанесла районы по курдским районам Сирии и Ирака. По сообщению правительства Анкары, подобные действия были направленны на нейтрализацию Рабочей партии Курдистана, запрещенной на территории Турции.

Позже Эрдоган объяснил причины проведения специальной операции в Сирии и Ираке, заявив, что РФ отказалась выполнять обязательства по уничтожению террористов в регионах.

В ходе своего обращения турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не намерена бездействовать в данном вопросе и будет принимать решения самостоятельно.

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