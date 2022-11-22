Россия призвала Турцию к сдержанности для предотвращения эскалации в Сирии

Фото: depositphotos/Alexis84

Россия попросила турецкую сторону быть более сдержанной, чтобы не допустить эскалации по всей территории Сирии. Информацией об этом поделился спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии", – цитирует представителя РФ ТАСС.

По его словам, российская сторона считает, что сейчас необходимо прийти к нужному решению, в том числе и по курдскому вопросу. Таким мнением Лаврентьев поделился перед стартом переговоров в астанинском формате.

Дипломат напомнил, что Россия после объявления Турции об операции "Коготь-меч" сделала все возможное, чтобы не произошла наступательная атака на земле. Лаврентьев заявил, что российской стороне удалось это сделать и убедить турецких коллег не проводить чрезмерно мощные атаки по Сирии.

Операция Турции "Коготь-меч" была организована в следствии недавнего теракта в центре Стамбула. Происшествие произошло на пешеходной улице Истикляль в центре города 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

После этого в Сирии турецкие силы безопасности задержали подозреваемого в причастности к теракту. Гражданка Сирии Ахлам Альбашир заявила, что в момент ЧП была не одна. Она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В последствии министр обороны Турции Хулуси Акар проинформировал, что за два дня операции "Коготь-Меч" в Ираке и Сирии были уничтожены 184 боевика. В ночь на 20 ноября Анкара ударила по курдским районам: по четырем – в Сирии и по одному – в Ираке.

Сейчас в Астане проходят новые переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые продлятся с 22 по 23 ноября. На встрече присутствуют делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии, а также сирийской оппозиции. Наблюдателями на мероприятии заявлены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!