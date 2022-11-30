Военный эксперт заявил, что слово "друг" к туркам неприменимо

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Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Турцию нельзя назвать другом РФ, сообщает Pravda.Ru.

Обозреватель пояснил, что турки называют себя союзником России, когда желают получить выгоду от поставок газа и зерна РФ. Однако одновременно с этим страна не признает Крым российским и регулярно поставляет оружие Киеву.

"Реджеп Эрдоган очень далеко зашел. Он не признает Крым частью России. Турецкая компания поставляла "Байрактар ТБ2", ударные разведывательные беспилотники, в зону украинского конфликта", – пояснил эксперт.

Он также обратил внимание и на то, что в настоящее время Турция организовала поставки систем залпового огня своей собственной разработки TRLG-230.

"Я бы задумался о том, насколько Турция нам дружественная, и расширил сотрудничество с Ираном, который, как и ряд других стран, ведет себя честно, соблюдая дух сотрудничества", – заключил Артамонов.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что страна выступает за проведение контактов между Россией и Украиной. По словам политика, переговоры окажут помощь в скорейшем прекращении конфликта между двумя государствами.

Ситуация на международной арене осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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